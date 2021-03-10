Buckingham Sarayı'nın Harry ve Meghan'a yanıtı İngiltere basınında

Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın, Amerikalı ünlü televizyon sunucusu Oprah Winfrey'e verdikleri röportajda dile getirdikleri iddialara Buckingham Sarayı'nın verdiği yanıt, bugün İngiliz basınında.

Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Tüm aile, son bir kaç yılın Harry ve Meghan için ne kadar zorlu geçtiğini tam boyutlarıyla öğrenmekten üzüntü duyuyor" denildi.

Açıklamada, "Dile getirilen sorunlar, özellikle de ırkla ilgili olanlar kaygı verici. Bazı şeyler farklı farklı hatırlansa da bu çok ciddiye alınıyor ve aile tarafından özel olarak ele alınacak. Harry, Meghan ve Archie daima ailenin çok sevilen üyeleri olacaklar" ifadeleri de yer aldı.

Kraliyet Ailesi'nin son krizi, İngiltere'de tabloid ve günlük gazetelerin birinci sayfalarında.

Daily Telegraph gazetesi, "Buckingham Sarayı, çiftin röportajına yanıt vermek için baskı altındaydı ve sonunda 17:26'da 61 kelimelik bir açıklama yayımladılar. Röportaj, ABD'de ilk kez yayınlandıktan 40 saat sonra" dedi.

Gazete, bir üst düzey Saray çalışanının, üst düzey Kraliyet Ailesi üyelerinin yaşadığı Buckingham Sarayı, Clarence House ve Kensington Sarayı'nda yaşayan üç hane adına açıklama yapıldığı için üzerinde çok düşünüldüğünü ve işbirliği gerektirdiğini söylediğini bildirdi. Çalışana göre, Kraliyet Ailesi üyeleri, röportaj İngiltere'de yayınlanana kadar da beklemek istedi. Gazeteye göre danışmanlar röportaj karşısında ne yapacaklarını bilemedi ve suçlamaların niteliği karşısında buz kesti.