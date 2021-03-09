Buckingham'dan ırkçılık suçlamalarına yanıt: Araştırılacak

Saray, suçlamaların "çok ciddiye" alındığı ve araştırılacağını açıkladı.Prens Harry ve eşi Meghan Harry'nin ABD'li ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'e verdiği iki saatlik röportajda Kraliyet'e yönelttiği suçlamalara Buckingham Sarayı'ndan ilk yanıt yazılı bir açıklamayla geldi. "Tüm aile son birkaç yılın Harry ve Meghan için ne kadar zorlu geçtiğini öğrendiği için üzgün" denilen açıklamada, dile getirilen konuların endişe verici olduğu vurgulandı.

"Bazı hatırlananlar kısmen farklı olsa da özellikle ırkçılıkla ilgili iddiaların çok ciddiye alındığı ve bunun aile içinde özel olarak araştırılacağı" belirtilen açıklamada, "Harry, Meghan ve Archie her zaman ailenin çok sevilen üyeleri olarak kalacaktır" ifadelerine yer verildi.

Bu açıklamadan önce İngiliz kamu televizyonu BBC, Buckhingham Sarayı'nda kriz toplantısı yapıldığını duyurmuştu.

Çiftin Kraliyet'e yönelik suçlamaları

Meghan Markle CBS kanalında Winfrey'e verdiği ve milyonlarca kişinin izlediği röportajda, Kraliyet Ailesi'nden ırkçı ithamlar karşısında destek görmek yerine, bizzat aile bireylerinin ırkçı tavırlarıyla karşı karşıya kaldıklarını anlatmıştı. Markle, oğlu Archie'ye hamile olduğu sırada, "doğduğunda teninin ne kadar koyu olabileceğine dair endişeler vardı" demiş ve bu nedenle kendisine oğlunun Prens olamayacağının söylendiğini de iddia etmişti.