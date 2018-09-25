'Bücür', Adana’da izleyiciyle buluştu

Can ÇELİK- Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA 25'inci Film Festivali kapsamında Umut Kırca'nın yönettiği, başrollerini Berat Efe Parlar, Taner Barlas, Seçkin Özdemir ve Seren Şirince'nin üstlendiği 'Bücür' filmini izleyiciye gösterimine sunuldu.

Özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği film gösterimine yönetmen Umut Kırca’nın yanı sıra oyuncular Berat Efe Parlar, Taner Barlas, Hamdi Kahraman, Ali Rıza Tanyeli katıldı. Film gösteriminden sonra izleyicilerin sorularını yanıtlayan ekip, Adana halkının filme olan ilgisinden dolayı teşekkür etti. Özellikle çocuklar Berat Efe Parlak ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Kırca, Adana'nın Türk Sineması için çok ayrı bir yeri olduğunu ve olmaya da devam edeceğini belirtti.

'İDOLÜM CEM YILMAZ'

Filmin başrol oyuncularından Berat Efe Parlak, Adana'da olmaktan büyük mutluluk ve heyacan duyduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Burada olmak ve festivaldeki bir filmde oynamış olmak çok güzel bir duygu. Oyunculuğu çok seviyorum ve ileride idolüm olan Cem Yılmaz gibi kendi filmimi çekmek ayrıca oyunculuğa devam etmek istiyorum. Bu sene de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'ne başladım. Umarım bir gün onun gibi bir sanatçı olabilirim."