Bücür Cadı’nın Zeliş’i büyüdü! Güzelliği beğeni topladı

Bücür Cadı dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle hafızalara kazınan Merve Erdoğan artık büyüdü. 2000’li yılların çocuk oyuncusu, güzelliğiyle sosyal medyada beğeni topluyor. Çocukluğu ekranlarda geçse de son yıllarda ekrandan uzak duran oyuncu, müzisyen Mert Cari ile evlendi.
İlk ekran deneyimini henüz 3 yaşındayken tadan Merve Erdoğan, asıl çıkışını 9 yaşındayken rol aldığı Bücür Cadı dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle yaptı.
Sosyal medyada aktif olan Bücür Cadı’nın Zeliş’i Merve Erdoğan eşiyle mutlu anlarını bol bol paylaşmayı ihmal etmiyor.
Merve Erdoğan, 22 Haziran 1991 tarihinde Niğde'de dünyaya geldi. Bücür Cadı dizisiyle tanınan Merve Erdoğan, Özel Moda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü’nü bitirdi. Ayrıca Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur.
Merve Erdoğan, Bücür Cadı dizisinden sonra tiyatro eğitimine ağırlık vermiş, Müjdat Gezen Sanat Merkezi, Üsküdar Müsiki Cemiyeti, Sadri Alışık Tiyatrosu’nda eğitim aldı.
Filmleri
1997 – Ayrı Dünyalar
1998 – Örümcek
1999 – Bücür Cadı
2005 – Büyük Buluşma
2006 – Beşinci Boyut
2007-2012 – Arka Sıradakiler
2011-2012 – Bir Ömür Yetmez
2013 – Emret Komutanım Yeniden
2013 – Sevdaluk
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