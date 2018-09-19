"Bücür" filminin özel gösterimi yapıldı

İSTANBUL (AA) - BKM yapımı "Bücür" adlı film, 21 Eylül'de sinemaseverlerle buluşacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, yönetmen koltuğuna Umut Kırca'nın oturduğu filmin özel gösterimi Etiler Alkent Cinecity sinemasında gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırca, gençlerin ön planda olduğu bir iş yapmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Gençlere yönelik bir iş yapmak benim için önemliydi, projemizi de bunun üzerine hazırladık. Hikayemiz, Berat Efe Parlar'ın ailesini bulma yolculuğunu ve bu yolculukta başına gelen olayları anlatıyor. Güzel bir iş yaptığımızı düşünüyorum, umarım seyirci de beğenir."

Filmde "Umut" karakterini canlandıran Berat Efe Parlar da film çekimlerinde aynı zamanda eğlendiklerini söyledi.

Berat Efe Parlar'ın filmde yol arkadaşı olan Seren Şirince de "İlk günden beri ekiple birbirimizi tanıyor gibiydik. Bu enerjinin de seyirciye geçeceğini düşünüyorum. Mutluyuz ve çok heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Seçkin Özdemir ise keyifli bir aile macerası çekmeye çalıştıklarına işaret ederek, "Ailelerin ve çocukların izlerken gerçekten keyif alacağı bir film oldu. Daha öncesinde birçok çocuk filmi yapıldı ama Bücür'ün aksiyonu daha bol. O bakımdan daha dikkat çekici olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.