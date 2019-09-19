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Budama atıkları yeniden toprağa kazandırılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 14:19 | Son Güncelleme

Budama sezonunun başlamasıyla birlikte Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri site ve evlerin bahçelerinden çıkan budama atıklarını toplamaya başladı.

Budama atıkları yeniden toprağa kazandırılıyor

Budama sezonunun başlamasıyla birlikte Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri site ve evlerin bahçelerinden çıkan budama atıklarını toplamaya başladı. Peyzaj düzenlemelerinde kullanılan atıklar, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce yeniden toprağa kazandırılarak işçilik ve zaman tasarrufu sağlıyor.
Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçedeki site ve bahçeli evlerden çıkan budama atıklarının toplanması için mesaiye başladı. Ekipler, budama atıklarının çevre sağlığına zarar vermemesi ve görüntü kirliliğine sebep olmaması için tonlarca atığı ücretsiz olarak topluyor.
Her yıl düzenli olarak budama atıklarını toplayan Nilüfer Belediyesi, sadece geçtiğimiz yıl ilçe genelinde ücretsiz olarak 4185 ton budama atığı topladı. Budama ve tadilat atıklarının toplanması gibi hizmetlerin belediyelerin asli görevleri arasında olmadığını kaydeden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Örnek gösterilen belediyecilik hizmetlerimizi mevcut personelimizle, kaynaklarımızı en doğru şekilde kullanarak Nilüfer’i daha yeşil ve daha sağlıklı bir ilçe haline getirmek için tüm birimlerimizle özveri ile çalışıyoruz” dedi. Toplanan atıkların geri dönüşümü hakkında da bilgi veren Başkan Erdem, budama atıklarının yonga makinesinde değerlendirilerek küçük parçalara ayrıldığını ve sonrasında peyzaj çalışmalarında kullanarak geri dönüşümünün sağlandığını ifade etti. Erdem “Park, bahçe ve tretuvar alanlarımızda gerçekleştirdiğimiz bu peyzaj uygulamaları ile yabanî ot çıkışını engellemiş ve bitkilerin su ihtiyacını azalmış oluyoruz, böylece işçilik ve zamandan tasarruf ediyoruz” dedi.
Pazar günleri hariç haftanın her günü budama atıklarının toplanabilmesi için vatandaşların atıklarını, taşınabilir, araca yüklenebilir boyut ve ağırlıkta hazırlamaları ve 1 gün önceden bahçenin dışına çıkarıp 444 16 03 no’lu telefon numarasından kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Budama atıkları yeniden toprağa kazandırılıyor

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