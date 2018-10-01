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Budamak istediği ağaçtan düşen işçi ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 15:11 | Son Güncelleme

MANİSA Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kent Estetiği Daire Başkanlığı Birimi'nde temizlik işçisi Emrullah Tay (25), budamak için çıktığı ağaçtan düşüp, ağır yaralandı.

Budamak istediği ağaçtan düşen işçi ağır yaralandı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kent Estetiği Daire Başkanlığı Birimi'nde temizlik işçisi Emrullah Tay (25), budamak için çıktığı ağaçtan düşüp, ağır yaralandı.
Şehzadeler ilçesi 1'inci Anafartalar Mahallesi, Doktor Sadık Ahmet Caddesi'ndeki Manisa Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binası önünde bulunan ağaçların uzayan dallarının elektrik tellerine değmesi üzerine, bugün saat 11.00 sıralarında, budama çalışması başlatıldı. Çalışma sırasında, Büyükşehir Belediyesi'nde temizlik işçisi Emrullah Tay, ağaca çıktı. Ağacın uç kısımlarındaki dallara uzanmak isteyen Emrullah Tay, bir anda dengesini yitirip 5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.
Yerde acı içinde kıvranan Emrullah Tay'ın yardımına çevredekiler koştu. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Emrullah Tay'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emrullah Tay, tedaviye alındı.

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Budamak istediği ağaçtan düşen işçi ağır yaralandı

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