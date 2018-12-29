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Budamaya çıktığı avokado ağacından düşüp, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.12.2018 12:58 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde budamak için çıktığı bahçesindeki avokado ağacından düşen Ali Coşkun (51), yaşamını yitirdi.

Budamaya çıktığı avokado ağacından düşüp, öldü

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde budamak için çıktığı bahçesindeki avokado ağacından düşen Ali Coşkun (51), yaşamını yitirdi.
Alanya ilçesi Kestel Mahallesi'nde oturan Ali Coşkun, dün akşam budamak için evinin önündeki avokado ağacına çıktı. Ali Coşkun, uzayan dalları budarken bir anda dengesini kaybedip, 2 metre yükseklikten düştü. Ailesinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Ali Coşkun'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Ali Coşkun'un cenazesi morga konuldu.

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