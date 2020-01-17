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  4. Budanan ağaç dalları, yakacak oldu

Budanan ağaç dalları, yakacak oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 14:08 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde belediye ekiplerince cadde ve sokak üzerindeki ağaçların bakım ve budama çalışmaları sırasında çevreye saçılan dallar, çevredekiler tarafından sobada yakılmak üzere toplandı.

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde belediye ekiplerince cadde ve sokak üzerindeki ağaçların bakım ve budama çalışmaları sırasında çevreye saçılan dallar, çevredekiler tarafından sobada yakılmak üzere toplandı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Malkara Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda bulunan ağaçları budayarak bakım çalışmalarına başladı. Caddelere park edilen araçlar budama işlerini aksatırken, araçların çekilmesi istendi.
Daha temiz bir görünüm için yürütülen çalışmalar sırasında bölgeye gelenler, çevreye saçılan dalları sobada yakmak üzere toplayıp, evlerine götürdü.

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