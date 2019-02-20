Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı

Düzensiz göç meselesinin şu anda dünyanın en temel problemlerinden birisi olduğuna dikkati çeken Soylu, "Herkes dünyada 3. Dünya Savaşı beklerken, iklim değişiklikleri beklerken, maalesef bir taraftan uyuşturucu ticareti, diğer taraftan kaçakçılık ve organize suç örgütleri, aynı zamanda terör koridorları içerisine hapsolmuş ve buradan simbiyotik bir ilişkiyle birbirini besleyen düzensiz göç vakası 21. yüzyılın en temel vakalarından birisi haline gelmiştir." dedi.

Atılan adımın bütün ülkeleri göç meselesine dikkati çekme noktasında bıraktığını anlatan Soylu, Türkiye'nin göç meselesinde devletiyle, milletiyle, kendine bırakılan tarihi sorumluluğuyla hareket ettiğini, bu konuda bugüne kadar maddi hiçbir değerlendirme yapmadığını vurguladı.

Soylu, konferansa 22'si bakan, 12'si bakan yardımcısı düzeyinde olmak üzere 61 ülkeden katılım sağlandığını belirtirken, konuşmalarda temsilcilerin, göçün kök nedenleri ve çözüm önerilerini kendi değerlendirmeleriyle ortaya koyduğunu dile getirdi.

Türkiye bu konuda insanlık adına sınıfı geçtiğini aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Şu soru hepimizi, aslında bütün dünyayı meşgul edecektir. 2011'den, Kasım 2018'e kadar 405 bin çocuk doğdu Türkiye'de. Eğer bu çocuklar doğmamış olsaydı ne olacaklardı? Bizim inancımız bir insanın bir alem olduğunu inancıdır. Ve eğer bu çocuklara ait şu coğrafyada, Sahil Güvenliği'nden AFAD'ına, Göç Genel Müdürlüğü'nden eğitimine ve sağlığına kadar, Kızılay'ından doktoruna kadar, emniyetinden jandarmasına kadar, kaymakamından valisine kadar, devletimizin bütün birimleri, bunun yanı sıra sivil toplum kuruluşlarımız, bu insani hamleyi yapmamış olsaydı, bu 405 bin çocuk ne olacaktı?"

Soylu, Türkiye'nin bütün dünyada yüzyıllarca konuşulabilecek bir insanlığa imza attığına işaret ederken, "Bu açıdan bu büyük milletin parçası olmaktan büyük bir onur duyduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkelerin sadece göçü konuşmadığını, yanı sıra 57 ülkenin ikili görüşmeler yaptığına değinen Soylu, Türkiye'nin de 16 ikili görüşmede farklı konuları değerlendirme fırsatı bulduğunu aktardı.