İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gürcistan, Kırgızistan ve Kuzey Makedonya'nın İçişleri Bakanları, Afganistan'ın Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakanı, Irak'ın Yer Değiştirme ve Göç Bakan Yardımcısı ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Bakan Soylu, Şişli'de bir otelde, Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı kapsamında İstanbul'da bulunan Irak Yer Değiştirme ve Göç Bakan Yardımcısı Jasim Mohamed Hasan ile görüştü.
Soylu, daha sonra sırasıyla Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Oliver Spasovoski, Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakanı Seyid Hüseyin Alimi Balkhi ve Kırgızistan İçişleri Bakanı Kaşkar Cunuşaliyev ile bir araya geldi.
Basına kapalı yapılan görüşmelerde, ülkeler arası iş birliği, düzensiz göçle mücadele, ortak komisyon çalışmalarının artırılması, terör ve terörizmin her türlüsüyle mücadele konuları konuşuldu.
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