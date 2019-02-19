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Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 18:32 | Son Güncelleme

Göç baskısını azaltmak ve düzensiz göçe karşı önlemler almak amacıyla hükümetler arası yapılan toplantılar neticesinde 1993 yılında Budapeşte’de düzenlenen Bakanlar Konferansı ile ortaya çıkan ve 2006’dan bu yana Türkiye’nin başkanlığını yürüttüğü “Budapeşte Süreci” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile yeniden bir araya geliyor.Türkiye’nin ev sahipliğinde 19-20 Şubat 2019 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Budapeşte Süreci 6.

Göç baskısını azaltmak ve düzensiz göçe karşı önlemler almak amacıyla hükümetler arası yapılan toplantılar neticesinde 1993 yılında Budapeşte’de düzenlenen Bakanlar Konferansı ile ortaya çıkan ve 2006’dan bu yana Türkiye’nin başkanlığını yürüttüğü “Budapeşte Süreci” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile yeniden bir araya geliyor.

Türkiye’nin ev sahipliğinde 19-20 Şubat 2019 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı, 46 ülke, 15 uluslararası kuruluş, bakanlar, bakan yardımcıları ve çeşitli düzeylerde heyet başkanlarının katılımı ile düzenlenecek. Türkiye’nin ev sahipliğinde 2013 yılında gerçekleştirilen 5. Bakanlar Konferansı ile sürecin 20. yıldönümü kutlanmıştı. Gerçekleştirilen konferans sonunda yayımlanan bildiride 6 öncelikli alan olarak göç ve hareketlilik, entegrasyon, göç ve kalkınma, düzensiz göç, insan ticareti ve uluslararası koruma belirlenmişti.

Bakanlar düzeyinde bugüne kadar 5 kez düzenlenen Bakanlar Konferansı genel olarak sürecin stratejik hedeflerini ortaya koyuyor. Altıncı kez düzenlenecek olan konferansta “İstanbul Taahhütleri” bildirisi kabul edilecek.

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