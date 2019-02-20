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Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansında "Eylem Çağrısı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 14:42 | Son Güncelleme

Katılımcı ülkelerce yayımlanan "Eylem Çağrısı"nda göç yönetimi ve göçmen hakları konularında uluslararası işbirliğine vurgu yapıldı

İSTANBUL (AA) - Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansına katılan ülkeler tarafından yayımlanan 5 yılı kapsayan "Eylem Çağrısı"nda göç yönetimi ve göçmen hakları konularında uluslararası işbirliğine vurgu yapıldı.

İstanbul'da gerçekleşen göç yönetimi, göçmen hakları ve düzensiz göçlerin engellenmesi başlıklarının ele alındığı Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansında 6 maddelik "Eylem Çağrısı" yayımlandı.

Açıklamada, eylem çağrısının toplantıların ardından kabul edilecek siyasi bir bildiri olan İpek Yolu Göç Ortaklığı "İstanbul Taahhütleri"nin tamamlayıcısı olduğu bildirildi.

6 başlıkta hedefleri kapsayan çağrıda öncelikle düzensiz göçün ve insan ticaretinin önlenmesi, düzensiz göçle mücadele, yaşa dışı finansal akımların engellenmesi ve geri göndermeme prensiplerinin uygulanması konusunda uluslararası insan haklarına uygun davranarak işbirliği içinde kalmanın önemine dikkat çekildi.

Göçlerde hedef, transit ve menşe ülkeler arasında işbirliği, geri gönderme usüllerinde uluslararası insan haklarına uyarak, bilgi ve iletişim teknolojileri çözümlerine uyarak sürecin hızlandırılması gerekliliğini de önceleyen çağrıdaki 6 temel hedef şu şekilde:

"1. Düzensiz göçü önleme ve düzensiz göçle mücadele etme, düzensiz göçmenlerin geri dönüş ve geri kabullerini kolaylaştırma ve göçmen kaçakçılığına karışan suç şebekeleriyle mücadele etme,

2.Yasal göç ve hareketliliğe yönelik koşulları daha iyi düzenleme ve geliştirme,

3. Göçmenlerin entegrasyonunu destekleme ve ayrımcılık, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı olguları ile mücadele etme,

4. Hem menşe ülkede hem de varış ülkesinde göçün kalkınma üzerindeki olumlu etkilerini güçlendirme,

5. İnsan ticaretini önleme ve insan ticaretiyle mücadele etme, insan ticaretinin temel nedenlerini ele alma ve insan ticaretine konu olmuş kişilere yeterli koruma ve destek sağlama,

6. Uluslararası standartlar doğrultusunda uluslararası koruma ile mültecilerin haklarına saygı göstermeyi teşvik etme."

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Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı

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