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  4. Budapeşte'de geleneksel Türk okçuluğu tanıtıldı

Budapeşte'de geleneksel Türk okçuluğu tanıtıldı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 15.01.2020 00:20 | Son Güncelleme

Budapeşte'de geleneksel Türk okçuluğu tanıtıldı

BUDAPEŞTE (AA) - Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Okçular Vakfı ile birlikte yürüttüğü Kemankeş Projesi kapsamında geleneksel Türk okçuluğu Budapeşte'de tanıtıldı.

Etkinlikte, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe öğrenen Macar asıllı Viktoria Angel, geleneksel Türk okçuluğunun tanıtımını yaptı ve katılımcılara Türk okçuluğu eğitimi verdi.

YEE Kültür ve Sanat Koordinatörü Johanna Török Abdikoğlu, etkinlikle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, YEE'nin Türk dilini ve kültürünü Macarlara tanıttığını, bu kapsamda da Türk okçuluğunun tanıtım programının düzenlendiğini ve büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Abdikoğlu, YEE'de okçuluk eğitimi alan kursiyerlerin Macaristan'ın en büyük kültür festivallerinden olan ve binlerce kişinin ilgi gösterdiği Tatai Patara'ya katılarak Türk okçuluğunu tanıtacağını da aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
macaristan, Yunus Emre Enstitüsü,

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