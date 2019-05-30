Budapeşte'de gemi kazası: En az yedi ölü

Macaristan Kurtarma Dairesi Sözcüsü yaptığı açıklamada, çarşambayı perşembeye bağlayan gece çoğunluğu Güney Kore’den gelen 35 kişiyi taşıyan seyahat gemisinin, kendisinden daha büyük bir gemi ile çarpıştığını ve ardından battığını açıkladı. Kazada en az yedi kişi öldü, yedi yolcunun ise kurtarıldığı açıklandı. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 19 kayıp yolcunun aranmasına devam edildiği belirtildi. İki kişilik mürettebatın akıbeti ise bilinmiyor.

Macar medyası kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Yetkililer aşırı yağış ve nehirdeki akıntının kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığını bildiriyor. Su sıcaklığının 15 derece olduğu belirtildi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae In, kriz masası oluşturulmasını ve Macar yetkililerle kayıpların kurtarılması için mümkün olan bütün araçların kullanılması gerektiğini belirtti. Dışişleri Bakanlığı memurlar ve kurtarma görevlilerinden oluşacak 18 kişilik hızlı kurtarma ekibinin kayıpların aranması çalışmalarına katılmak üzere Budapeşte’ye gönderilebileceğini de kaydetti.