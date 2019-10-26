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Budapeşte’de gül sanatı Macarlara tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 18:06 | Son Güncelleme

Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Gül Baba Kültür Vakfı birlikte Türk Gül Sanatı, Macar sanatseverlere tanıtıldı.Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü (YEE) binasında gerçekleştirilen etkinliğe Macar sanatseverler büyük ilgi gösterirken, Prof.

Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Gül Baba Kültür Vakfı birlikte Türk Gül Sanatı, Macar sanatseverlere tanıtıldı.
Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü (YEE) binasında gerçekleştirilen etkinliğe Macar sanatseverler büyük ilgi gösterirken, Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu, Türk kültüründe gülün ne kadar önemli olduğunu Macarlara anlattı. Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Yakup Gül, açtıkları serginin adının, "Türk Sanatında Gül" olduğunu, sergide Açıkgözoğlu, İrem Ceran, Rabia Sözer, Songül Ergün ve Elif Yurdakul olmak üzere toplam 15 Türk sanatçının eserlerinin sergilendiğini söyledi.
Mimar Sinan Güzel sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nde hocalık yapan Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu İHA muhabirine yaptığı açıklamada, kendi üniversitelerinin yanı sıra, İstanbul’dan çeşitli üniversitelerden ve Sakarya Üniversitesi’nden hocaların eserlerinin Budapeşte’de sergilendiğini söyledi.
Gül’ün Türk kültüründe en önemli çiçek olduğunu ve Peygamber efendimizi temsil ettiğini belirten Açıkgözoğlu, ‘‘Belki bütün kültürlerde çiçek önemli ancak Osmanlı’da Gül Hz. Peygamberi simgelediği için herkes eserlerine gül katmak bir şekilde o gül kokusunu sinmiş olmasını bekliyor. Biz de bugünün meşhur sanatçıları olarak, sergiye katılan hocalar, sanatçılar, 15 farklı isimden 35 eseri Budapeşte’de sergiledik. Eserlerde cilt, ebru, çini, kat’ı, tezhip ve hat branşlarının hepsinde gülü sergiledik. Katılımcıların gösterdiği ilgiden çok mutlu olduk. Tercüman aracılığıyla sanatımızı anlattık ve sorulara cevap verdik. Başta Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü ve Gül baba Vakfı’na bu organizasyonu yaparak bizleri davet ettikleri için teşekkür ediyorum’’ dedi.

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