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Budapeşte’de ilk iftar heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 23:06 | Son Güncelleme

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Ramazan ayının ilk gününde Müslümanlar iftarda buluştu.Macaristan İslam Cemiyeti’nin başkent Budapeşte’nin 14.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Ramazan ayının ilk gününde Müslümanlar iftarda buluştu.
Macaristan İslam Cemiyeti’nin başkent Budapeşte’nin 14. bölgesindeki Hilmi Hüseyin Durics Camii’nde verdiği Ramazan ayının ilk iftarında Macar Müslümanlar ve Arap kökenli Müslümanlar bir araya geldi. Okunan ezanın ardından oruçlarını hurma ile açan Müslümanlar, akşam namazını kıldıktan sonra iftar yaptı.
Cami imamı Ahmet Mklos Kovacs, Ramazan ayının tüm dünya Müslümanlarına hayırlı olmasını dileyerek, 1988 yılında kurulan Macaristan İslam Cemiyeti’nin 3 yıldan bu yana buradaki camide faaliyet gösterdiğini, Ramazan ayının ilk iftarını Budapeşte’de yaşayan Macar ve diğer milletlere mensup Müslümanlarla birlikte kardeşçe yaptıklarını belirtti. Kovacs, Ramazan ayının ilerideki günlerinde daha da kalabalık iftarlar yapılacağını söyledi.

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