"Budapeşte'deki İstanbul" sergisi, Macar Kültür Merkezi'nde açıldı

İSTANBUL (AA) - Oryantalizmin, 19. yüzyıl sonunda Budapeşte mimarisine yansımalarını ve "Budapeşte'deki İstanbul" isimli eğlence merkezinin hikayesini anlatan serginin açılışı Macar Kültür Merkezi'nde yapıldı.

"Budapeşte'deki İstanbul" sergisi, Macar Kültür Merkezi önderliğinde, Türkiye Avrupa Vakfı ve Kalem Derneği ile birlikte yönetilen ve Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen "Birlikte Çeşitlilik: Tuna Dalgalarında Kültürlerarası Diyalog" projesi kapsamında gerçekleştirildi.

Serginin küratörlerinden Gergo Kovacs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve Macaristan arasındaki ortak noktaları bulmaya çalıştıklarını belirterek, "19 ve 20. yüzyıl iki ülkenin ilişkilerindeki en önemli dönemlerdir. Oryantalizmin Macaristan'ın 19. yüzyıldaki mimarisine etkisini araştırdık ve sergilemeye çalıştık. Budapeşte'deki İstanbul binası sadece iki sene kalmasına rağmen Macaristan mimarisine önemli oryantalist etkiler bıraktı." diye konuştu.

Kovacs, oryantalist mimariden Macarların etkilenmesinin iki nedeni olabileceğine işaret ederek, bunların Doğu'ya olan merak ve Macarların kendi kökenlerini araştırma çalışmaları olduğunu söyledi.