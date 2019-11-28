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"Budapeşte'deki İstanbul" sergisi, Macar Kültür Merkezi'nde açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 21:12 | Son Güncelleme

"Budapeşte'deki İstanbul" sergisi, Macar Kültür Merkezi'nde açıldı

İSTANBUL (AA) - Oryantalizmin, 19. yüzyıl sonunda Budapeşte mimarisine yansımalarını ve "Budapeşte'deki İstanbul" isimli eğlence merkezinin hikayesini anlatan serginin açılışı Macar Kültür Merkezi'nde yapıldı.

"Budapeşte'deki İstanbul" sergisi, Macar Kültür Merkezi önderliğinde, Türkiye Avrupa Vakfı ve Kalem Derneği ile birlikte yönetilen ve Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen "Birlikte Çeşitlilik: Tuna Dalgalarında Kültürlerarası Diyalog" projesi kapsamında gerçekleştirildi.

Serginin küratörlerinden Gergo Kovacs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve Macaristan arasındaki ortak noktaları bulmaya çalıştıklarını belirterek, "19 ve 20. yüzyıl iki ülkenin ilişkilerindeki en önemli dönemlerdir. Oryantalizmin Macaristan'ın 19. yüzyıldaki mimarisine etkisini araştırdık ve sergilemeye çalıştık. Budapeşte'deki İstanbul binası sadece iki sene kalmasına rağmen Macaristan mimarisine önemli oryantalist etkiler bıraktı." diye konuştu.

Kovacs, oryantalist mimariden Macarların etkilenmesinin iki nedeni olabileceğine işaret ederek, bunların Doğu'ya olan merak ve Macarların kendi kökenlerini araştırma çalışmaları olduğunu söyledi.

Macar Kültür Merkezi Müdürü Gabor Fodor ise serginin Avrupa Birliği ve Türkiye arasında kültür ve diyalog projesi çerçevesinde gerçekleştirildiğini vurguladı.

Sergide, Macaristan'daki arşivlerin taranmasıyla ortaya çıkarılan arşiv malzemeleri ve mimari planlar, anma sikkesi ve posterler gibi diğer görsel ve somut malzemeler yer aldığını kaydeden Fodor, sergiyi İstanbul'dan sonra Türkiye'deki diğer şehirlerde ve Budapeşte'de açmak istediklerini dile getirdi.

Budapeşte Başkent Arşivi, Budapeşte Teknik ve Ekonomi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Tarihi ve Tarihi Eserlerin Koruması Anabilim Dalı Plan ve Çizim Arşivi, Macaristan Milli Arşivi Ulusal Arşivi, Milli Szechenyi Kütüphanesi, Ervin Szabo Başkent Kütüphanesi ve Macar Milli Film Fonu Film Arşivinden de malzemeler eklenen sergi, 12 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

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'Budapeşte'deki İstanbul' Macar Kültür Merkezi

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