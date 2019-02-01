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Budizm’i bırakıp Müslüman oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 12:38 | Son Güncelleme

Tekirdağ Şarköy ilçesinde yaşayan Tayland uyruklu kadın Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.Tayland uyruklu, Budizm dinine mensup olan Panchaphon Pandee, Şarköy İlçe Müftülüğünde düzenlenen "ihtida" merasiminde, İlçe Müftüsü Menderes Karapunar ve şahitlerin huzurunda Müslüman oldu.

Budizm’i bırakıp Müslüman oldu

Tekirdağ Şarköy ilçesinde yaşayan Tayland uyruklu kadın Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.
Tayland uyruklu, Budizm dinine mensup olan Panchaphon Pandee, Şarköy İlçe Müftülüğünde düzenlenen "ihtida" merasiminde, İlçe Müftüsü Menderes Karapunar ve şahitlerin huzurunda Müslüman oldu. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde Müftü Karapunar tarafından Panchaphon Pandee’ye, İslam dini ve Müslümanlık hakkında bilgi verildi.
Kelime-i Şehadet ve Kelime-i Tevhid getiren Panchaphon Pandee, Müslüman olarak Simge ismini aldı.
İlçe Müftüsü Menderes Karapunar, İslamı seçen ve Müslüman olan kadına hayırlı mutlu bir yaşam dileklerini iletirken, merasim sonunda bir adet Kur’an-ı Kerim ve ilmihal hediye ederek ’ihtida belgesi’’ni takdim etti.

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