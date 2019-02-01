Budizm’i bırakıp Müslüman oldu

Tekirdağ Şarköy ilçesinde yaşayan Tayland uyruklu kadın Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.
Tayland uyruklu, Budizm dinine mensup olan Panchaphon Pandee, Şarköy İlçe Müftülüğünde düzenlenen "ihtida" merasiminde, İlçe Müftüsü Menderes Karapunar ve şahitlerin huzurunda Müslüman oldu. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde Müftü Karapunar tarafından Panchaphon Pandee’ye, İslam dini ve Müslümanlık hakkında bilgi verildi.
Kelime-i Şehadet ve Kelime-i Tevhid getiren Panchaphon Pandee, Müslüman olarak Simge ismini aldı.
İlçe Müftüsü Menderes Karapunar, İslamı seçen ve Müslüman olan kadına hayırlı mutlu bir yaşam dileklerini iletirken, merasim sonunda bir adet Kur’an-ı Kerim ve ilmihal hediye ederek ’ihtida belgesi’’ni takdim etti.
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