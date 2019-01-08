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BUDO, bazı seferleri iplal etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 07:42 | Son Güncelleme

BURSA Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO, bazı seferleri iplal etti

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 07.00 ve 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 ve 11.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.
Saat 09.30'da Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferlerinin de iptal edildiği duyuruldu.

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BUDO, bazı seferleri iplal etti

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