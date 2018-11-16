İDO ve BUDO bazı seferleri iptal etti

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 10.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya), saat 11.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldırıldı.

İDO'DA İPTALLER



Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO'nun (İstanbul Deniz Otobüsleri) bazı seferleri iptal edildi.

İDO'dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Değerli misafirimiz; olumsuz hava koşulları nedeniyle 16.11.2018 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10.30 seferimizi ve Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.50 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.



