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İDO ve BUDO bazı seferleri iptal etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 08:50 | Son Güncelleme

İstanbul'daki olumsuz hava koşulları sebebiyle İDO ve BUDO seferlerinden bazıları iptal edildi.

İDO ve BUDO bazı seferleri iptal etti

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 10.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya), saat 11.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldırıldı.

İDO'DA İPTALLER

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO'nun (İstanbul Deniz Otobüsleri) bazı seferleri iptal edildi.
İDO'dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Değerli misafirimiz; olumsuz hava koşulları nedeniyle 16.11.2018 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10.30 seferimizi ve Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.50 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

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BUDO istanbul Bursa ulaşım deniz otobüsü Sefer Iptali

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Bizim köydeki komşumuzun adı BUDO
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