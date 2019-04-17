BUDO, Büyükçekmece seferlerine son veriyor

Merve KIZILKAYA/MUDANYA,(Bursa),(DHA) - BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO), 3 yıldır karşılıklı süren Mudanya- Büyükçekmece seferlerinin 21 Nisan Pazar günü sona ereceği duyurdu.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 3 yıldır karşılıklı olarak sürdürdüğü Mudanya- Büyükçekmece seferlerinin sona ereceği duyuruldu. Açıklamada, bu güzergahta düzenli seyahat eden BUDO yolcularının Mudanya- Eminönü hattını kullanarak İstanbul veya Mudanya'ya erişim sağlayabileceği ifade edildi.
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