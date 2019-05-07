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BUDO'da bazı seferler iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 10:48 | Son Güncelleme

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İptal edilen seferler arasında bugün İstanbul-Bursa seferini yapacak hat da bulunuyor.

BUDO'da bazı seferler iptal edildi

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) -Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ile 12.55'teki Armutlu (İhlas) -Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

SABAH SAATLERİNDEKİ SEFERLER DE GERÇEKLEŞTİRİLEMEDİ

Aynı gerekçeyle, bugün sabah saat 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de yapılamadı.

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BUDO Sefer Iptali

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