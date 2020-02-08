HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. BUDO VE İDO seferlerinden bazıları iptal edildi

BUDO VE İDO seferlerinden bazıları iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2020 07:23 | Son Güncelleme

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugün yapacağı seferlerinden bazıları elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO VE İDO seferlerinden bazıları iptal edildi

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 08.00, 09.30 ve 13.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri ile 10.30, 13.00 ve 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan çıkarıldı.

Ayrıca saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 14.25'deki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamayacak.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
PARTNER Burçların can sıkıcı özellikleri Burçların can sıkıcı özellikleri
Annesini kurtarmak isteyen 15 yaşındaki çocuk, babasını vurduAnnesini kurtarmak isteyen 15 yaşındaki çocuk, babasını vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BUDO İDO Sefer Iptali

En Çok Okunan Haberler

Şampiyon kararını verdi! Ünlü futbolcuyla anlaştı

Şampiyon kararını verdi! Ünlü futbolcuyla anlaştı

Kerimcan ve İrem Derici'den kalça dansı

Kerimcan ve İrem Derici'den kalça dansı

Tepki çeken görüntüler! Alkollü sürücü jandarmayı böyle tehdit etti

Tepki çeken görüntüler! Alkollü sürücü jandarmayı böyle tehdit etti

İstanbul beyaza büründü

İstanbul beyaza büründü

14 yaşındaki annenin ifadesi kan dondurdu! 'Tecavüze uğradım'

14 yaşındaki annenin ifadesi kan dondurdu! 'Tecavüze uğradım'

Çok acı! 'İşsizim' dedi, valilik önünde kendini ateşe verdi

Çok acı! 'İşsizim' dedi, valilik önünde kendini ateşe verdi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Baba dehşeti! Kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı

Baba dehşeti! Kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Fotoğrafları ortaya çıktı

Uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Fotoğrafları ortaya çıktı

RTÜK'ten Fatih Portakal kararı!

RTÜK'ten Fatih Portakal kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den kar yağışı ile ilgili yeni uyarı

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı

Nevşehir'de yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı

15 yaşındaki çocuk, annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü

Annesini kurtarmak isteyen 15 yaşındaki çocuk, babasını vurdu

Öldürülen Şeyma Yıldız’ın arkadaşları: Şeyma’nın erkek arkadaşı yoktu, gerçek sebebin araştırılmasını istiyoruz

'Erkek arkadaşı yoktu, gerçek sebebin araştırılmasını istiyoruz'

Beyoğlu'nda otomobil takla attı: 3 yaralı

Beyoğlu'nda otomobil takla attı

Meteoroloji'den çığ tehlikesi uyarısı! Van'da bazı yollar ulaşıma kapatıldı

Meteoroloji'den çığ tehlikesi uyarısı! Van'da bazı yollar ulaşıma kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.