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BUDO ve İDO'da sefer iptalleri!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 06:27 | Son Güncelleme

İstanbul’da etkili olan yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

BUDO ve İDO'da sefer iptalleri!

Marmara Bölgesi’nde etkili yağış ve olumsuz hava koşuları nedeniyle BUDO ve İDO’nun bazı seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Seferlere ilişkin BUDO ve İDO’nun resmi internet sitelerinde açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 04.12.2019 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 seferimizi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50 seferimizi ile Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

04.12.2019 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) saat 10.00 seferlerimiz olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.”

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Anahtar Kelimeler:
İDO BUDO Sefer Iptali

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