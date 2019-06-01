BUDO'da bayram yoğunluğu

Merve KIZILKAYA /MUDANYA (Bursa),(DHA)-RAMAZAN Bayramı tatili için Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ile İstanbul'dan Bursa’ya gelen vatandaşlar, feribot iskelesinde yoğunluk oluşturdu.

Hem bayram ziyareti hem de tatil için İstanbul’dan Bursa’ya gelen vatandaşlar, karayolu trafiğine takılmamak için deniz otobüslerine yöneldi. 9 günlük tatilin başlamasını fırsat bilen vatandaşlar, Mudanya feribot iskelesinde yoğunluk oluşturdu. İstanbul’dan Bursa’ya yapılan bir çok feribot seferinde biletler tükenirken Bursa’dan İstanbul’a yapılan seferlere ise bilet bulunuyor. Yoğunluğun bayram tatili boyunca sürmesi bekleniyor.

