BUDO'da feribot iskelesinde bayram dönüşü yoğunluğu

Merve KIZILKAYA/MUDANYA (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Mudanya ilçesindeki BUDO (Bursa Deniz Otobüsleri) İskelesi'nde 9 günlük bayram tatilin bitmesiyle dönüş yoğunluğu yaşandı.

Mudanya ilçesindeki BUDO feribot iskelesinde 9 günlük bayram tatili nedeniyle başlayan yoğunluk, yerini geri dönüş yolundaki yoğunluğa bıraktı. Ramazan Bayramı tatilini tamamlayanlar, bayram tatili dönüşünde karayollarına takılmamak ve istedikleri yere daha hızlı ulaşabilmek için, BUDO'ya ait feribotları tercih ederken, Mudanya İskele Meydanı'nda da yoğunluk oluştu. Öte yandan İskele Meydanı’nda karayolu trafiği ise zaman zaman durma noktasına geldi.

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