BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) arası 11.00, 13.00 ve 15.00, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 12.30, 14.30 ve 16.30, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 14.30 ile, Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) arası 15.55 seferleri hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldırıldı.
BUDO'nun 07.00-10.30 saatlerindeki bazı seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.
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