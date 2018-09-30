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BUDO'dan sefer iptalleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 14:34 | Son Güncelleme

BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 15.00 ve 17.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 16.30 ve 18.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle 17.45'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve 20.00'deki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

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BUDO iptal sefer

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