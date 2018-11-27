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BUDO'dan sefer iptalleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 08:55 | Son Güncelleme

BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 09.30'daki Eminönü/Sirkeci-Mudanya ve Mudanya-Armutlu, saat 10.00'daki Armutlu-Eminönü/Sirkeci ve saat 11.00'deki Eminönü/Sirkeci-Mudanya seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan kaldırıldı.

Saat 07.00'deki Mudanya-Eminönü/Sirkeci ve saat 08.30'daki Eminönü/Sirkeci-Mudanya seferleri de aynı gerekçeyle yapılamadı.

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BUDO sefer iptalleri

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