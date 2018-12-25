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BUDO'dan sefer iptalleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 06:16 | Son Güncelleme

BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 07.00 ve 09.30 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 ve 11.00 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Ayrıca, saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamayacak.

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Anahtar Kelimeler:
BUDO Bursa deniz otobüsü Sefer Iptali

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