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BUDO'dan sefer iptalleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 06:31 | Son Güncelleme

BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 07.00 ve 09.30 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 ve 11.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Ayrıca saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

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BUDO deniz otobüsü Sefer Iptali

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