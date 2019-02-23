HABER

BUDO'dan sefer iptalleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 11:49 | Son Güncelleme

BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 8 seferi daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 16.00, 17.30 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 16.30, 18.30 ve 20.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 18.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece), 20.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

BUDO'nun 08.00-12.55 saatlerindeki seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

En mutlu meslekler belli oldu En mutlu meslekler belli oldu
İzmir’de düdenlerin oluştuğu bölge trafiğe kapatıldıİzmir’de düdenlerin oluştuğu bölge trafiğe kapatıldı
Kaldırımlara park, engellere de engelKaldırımlara park, engellere de engel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BUDO Bursa

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

Sudan'da hükümet feshedildi! OHAL ilan edildi

Sudan'da hükümet feshedildi! OHAL ilan edildi

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Survivor'da aşk bombası! Adını açıkladı ve itiraf etti!

Survivor'da aşk bombası! Adını açıkladı ve itiraf etti!

Beklenen kar yağışı başladı

Beklenen kar yağışı başladı

ABD'den flaş Venezuela açıklaması: Cezasız kalmayacak

ABD'den flaş Venezuela açıklaması: Cezasız kalmayacak

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili Hulusi Akar'dan açıklama

FETÖ elebaşının iadesiyle ilgili kritik açıklama!

Bakanlık tespit edip tek tek kayıt altına alıyor

Bakanlık tespit edip tek tek kayıt altına alıyor

Mersin'de midibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

Cumartesi sabahı kahreden haber!

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı başladı)

İstanbul'da kar yağışı başladı

Karlar eridi ortaya çıktı!

Karlar eridi ortaya çıktı!

Gaziantep'teki sahte avukat yakalandı

Gaziantep'teki sahte avukat yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.