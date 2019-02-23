BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 8 seferi daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 16.00, 17.30 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 16.30, 18.30 ve 20.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 18.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece), 20.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

BUDO'nun 08.00-12.55 saatlerindeki seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

