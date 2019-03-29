BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 30 Mart'taki seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 08.00, 09.30, 16.00, 17.30 ve 18.00, 19.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle 09.30, 11.30, 16.30,18.30, 20.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de iptal edildi.

Saat 08.30 ve 18.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul(Büyükçekmece), 10.30 ve 20.30 İstanbul(Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de programdan kaldırıldı.

