HABER

BUDO'dan sefer iptalleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 08:00 | Son Güncelleme

BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), saat 14.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), saat 16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), saat 18.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 20.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de programdan kaldırıldı.

BUDO'nun saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de yapılamadı.

PARTNERErman Toroğlu'nun saçlarına ne oldu? İşte cevabı...Erman Toroğlu'nun saçlarına ne oldu? İşte cevabı...
Akdeniz'de depremAkdeniz'de deprem
Elon Musk'ın "pedofil" olayında yeni gelişmeElon Musk'ın "pedofil" olayında yeni gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BUDO Bursa Deniz Otobüsleri deniz otobüsü Sefer Iptali

En Çok Okunan Haberler

Tek seferde imzalanan en büyük donanma anlaşması!

Tek seferde imzalanan en büyük donanma anlaşması!

Sert sözler: Şarapla kendini, Yasin'le ise...

Sert sözler: Şarapla kendini, Yasin'le ise...

İşte Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği kitap

İşte Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği kitap

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Fenerbahçe Kadıköy'de rahat kazandı!

Fenerbahçe Kadıköy'de rahat kazandı!

NATO'ya böyle seslendi! 'Anahtarı Türkiye'de'

NATO'ya böyle seslendi! 'Anahtarı Türkiye'de'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnfaz koruma memuru uyuşturucu ile yakalandı

İnfaz koruma memuru uyuşturucu ile yakalandı

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

Çok sayıda ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

Akdeniz'de art arda depremler

Akdeniz'de deprem

Elon Musk'ın "pedofil" suçlaması olayında yeni gelişme

Elon Musk'ın "pedofil" olayında yeni gelişme

Meteoroloji'den 4 Aralık hava tahmini raporu (Kar yağışı olan iller)

Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı

Avustralya sığınmacıların yararına olan "tıbbi transfer yasası"nı iptal etti

Avustralya sığınmacıların yararına olan "tıbbi transfer yasası"nı iptal etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.