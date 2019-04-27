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BUEK Başkanı Enver Yücel Gaziantep’te velilerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 15:01 | Son Güncelleme

Bahçeşehir Koleji yönetim kademesi, dünyada gelişen yeni eğitim modelleri ve öğrencinin öğrenim hayatında veli ile eğitim kurumunun birlikte ilerlemesi hedefiyle velilerle bir araya geldi.Bahçeşehir Koleji Gaziantep Kampüsünde düzenlenen toplantıya Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel’in yanı sıra Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, öğretmenler ve veliler katıldı."Veliler en önemli paydaştır"Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, bir çocuğun eğitiminde en önemli paydaşlardan birinin veliler olduğunun altını çizdi.

BUEK Başkanı Enver Yücel Gaziantep’te velilerle buluştu

Bahçeşehir Koleji yönetim kademesi, dünyada gelişen yeni eğitim modelleri ve öğrencinin öğrenim hayatında veli ile eğitim kurumunun birlikte ilerlemesi hedefiyle velilerle bir araya geldi.
Bahçeşehir Koleji Gaziantep Kampüsünde düzenlenen toplantıya Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel’in yanı sıra Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, öğretmenler ve veliler katıldı.

"Veliler en önemli paydaştır"
Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, bir çocuğun eğitiminde en önemli paydaşlardan birinin veliler olduğunun altını çizdi. Yücel, amacın tüm çocuklara iyi eğitim vermek olduğunu vurgulayarak, "Fırsat buldukça hem Türkiye’yi hem dünyayı geziyorum. Dünyada olup biten iyi sistemleri ülkemize uyarlamaya çalışıyorum. Bunu hep beraber yapıyoruz. Buraya gelmişken velilerimiz ile buluşalım istedik. Biz müdürler ve yöneticiler ile sık görüşüyoruz. Yine öğretmenler ile bir araya geliyoruz. Aynı zamanda hizmet içi eğitimleri sürekli yapıyoruz. Bu işi velilerimiz ile beraber yürütüyoruz. Çünkü siz veliler en önemli paydaşsınız. Amacımız çocuklarımıza birlikte iyi eğitim verebilmek. Siz olmadan yapamayız, beraber yapacağız. Bu yüzden zaman zaman sizlerle neler yapabileceğimiz konusunda konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Birçok ülkede okullarda sınıf anneleri oluyor. Sırasıyla çocuklara annelik yapıyorlar. Öğretmene yardımcı oluyorlar. Yani veliler ile iç içe bir okul yönetimini yaşıyor bazı modern okullar. Bizim de o yolda ilerlememiz lazım" diye konuştu.
Etkinlikte yaptığı konuşmasında dünyadaki en yenilikçi ve en doğru eğitim modellerini yakından takip ettiklerini belirten Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, dünyada eğitim ile ilgili uygulamaları eş zamanlı olarak Türkiye’deki tüm kampüslere ulaştırdıklarını söyledi. Dağ, "Kurum olarak ilk yola çıktığımız günden itibaren dünyadaki en yenilikçi ve en doğru eğitim modellerini takip edeceğiz ve tüm uygulamaları dünya ile eş zamanlı olarak ülkemizde Edirne’den Kars’a kadar tüm okullarımıza ulaştıracağız demiştik. Bu düşünceyle Türkiye’deki eğitime liderlik etmeyi hedefledik" dedi.

BUEK Başkanı Enver Yücel Gaziantep’te velilerle buluştu

BUEK Başkanı Enver Yücel Gaziantep’te velilerle buluştu

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