Buerger tedavisinde hastanın ayağı hibrit yöntem ile kurtarıldı

48 yaşındaki Mustafa Kaya 20 yıl önce yakalanmış Buerger hastalığına. Uzun yıllar sigara kullanmaya devem ettiği için hastalığının iyice ilerlediğini ve ayağının kesilecek duruma geldiğini ifade eden Kaya,” Önceleri çok ciddi şikayetlerim olmadığı için sigara kullanmakta ısrarcı davrandım. Ta ki sol ayağım çürümeye başlayana kadar. Dayanılmaz ağrılar çekiyordum. Gittiğim birçok doktor da bu hastalığın kesin bir tedavisinin bulunmadığını sigarayı bırakmak zorunda olduğumu söyledi. Bıraktım bırakmasına ama bu sefer iş işten geçmişti. Her yerden aynı cevabı alıyordum ‘kesin bir tedavisi yok’. Bir gün hastane koridorunda beklerken hiç tanımadığım biri bana Yusuf hocadan bahsetti. İnternetten Prof. Yusuf Kalko’nun Buerger’le ilgili çalışmalarını inceledim ve ikna oldum. Kendisine inandım ve ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyata girmeden önce ayağım buz gibiydi. Ameliyattan hemen sonra ayağım ısındı en önemlisi de o dayanılmaz ağrılardan kurtuldum. Uzuv kaybım da yok çok şükür. Ben artık şunu biliyorum. Hoca beni ameliyat etti hastalık bitti diye bir şey yok. Sigaraya yeniden başladığım anda bu hastalık nüks edecek biliyorum, bu yüzden Buerger hastalarına da bu anlamda çağrı yapıyorum. Lütfen sigarayı hayatınızdan tamamen çıkarın.” dedi.

SİGARA KULLANIMINA YENİDEN BAŞLANMASI İLE NÜKS EDER Buerger hastalığı ile ilgili Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Kalko ise şu bilgileri paylaştı. ”Buerger hastalığı orta ve küçük çaplı atar ve toplar damarların sigaraya bağlı olarak tıkanması ile oluşan ciddi bir rahatsızlıktır. Damarlar iltihaplı bir pıhtı ile tıkanır ve parmaklara giden kan akımı azalır. Bu damar sorunu, sigara hayatınızda var olduğu sürece devam eder. Zamanla parmaklarınızı, ellerini, ayaklarınızı, bacaklarınızı etkisi altına alır ve iyileşmeyen yaralar oluşur. Enfeksiyona bağlı bu derin yaralar eğer sigara bırakılmazsa zamanla kangrene dönüşür ve uzuv kaybına neden olur. Hastaların dörtte birinden fazlasında ise ayak ya da bacaklar kesilme aşamasına gelir. Buerger hastalığı genellikle 20 – 40 yaş arasında kendini gösteriyor. Ancak günümüzde ne yazık ki, 16-17 yaşlara kadar indiğini görüyoruz. Genelde erkek hastalığı olarak bildiğimiz bu rahatsızlığı son yıllarda kadınlarda da görmeye başladık. Buerger hastalığı sigara kullanımına bağlı gelişiyor. Ancak kapalı ortamda yoğun sigara dumanına maruz kalan ve pasif içici olarak adlandırdığımız kişiler de tehlike altında. Çünkü bu rahatsızlık aslında bir sigara alerjisi… Herkeste görülmez ancak alerjik yatkınlığınız varsa sigara kullanmasanız bile, yanınızda içilen sigaranın dumanı sizi etkiler ve rahatsızlığı ortaya çıkarır. Bu hastalıktan korunmak veya kurtulmak için sigaradan ve sigara dumanına maruz kalmaktan tamamen uzak durmak gerekir. Çünkü 30 yıl sonra ya da 50 yıl sonra eski alışkanlığınıza geri dönerseniz eski hastalığınız da size geri döner.” dedi.