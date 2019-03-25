Bufalo, yavrusunu ısıran aslanı perişan etti!

Fotoğrafik safari turuna katılan veteriner hekim, yavru bufaloya saldıran bir dişi aslanı görür görmez makinesine sarıldı. O anların sonrasında yaşananlarsa vahşi doğanın acımasızlığını gözler önüne serdi.

54 yaşındaki Veteriner Hekim Ben Cranke, Güney Afrika'nın Botswana kentinde bulunduğu safari turunda, aslan ve bufalo arasındaki korkunç mücadeleyi fotoğrafladı.

Veteriner hekim Ben Cranke, fotoğrafik safari esnasında yavru bufaloya saldıran, dişi bir aslan gördü ve bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf makinesine sarıldı.