HABER

Bufalo, yavrusunu ısıran aslanı perişan etti!

DÜNYA HABERLERİ  | 25.03.2019 08:49 | Son Güncelleme

Güney Afrika'daki Botswana kentinde safari turuna katılan Ben Cranke, vahşi doğadaki korkunç mücadeleye tanıklık etti. O anları fotoğraflamayı da ihmal etmeyen 54 yaşındaki veteriner hekim, paylaştığı görüntülerle kısa sürede dünyanın dört bir yanından binlerce insanın ilgisini çekmeyi başardı.

Fotoğrafik safari turuna katılan veteriner hekim, yavru bufaloya saldıran bir dişi aslanı görür görmez makinesine sarıldı. O anların sonrasında yaşananlarsa vahşi doğanın acımasızlığını gözler önüne serdi.

54 yaşındaki Veteriner Hekim Ben Cranke, Güney Afrika'nın Botswana kentinde bulunduğu safari turunda, aslan ve bufalo arasındaki korkunç mücadeleyi fotoğrafladı.
Veteriner hekim Ben Cranke, fotoğrafik safari esnasında yavru bufaloya saldıran, dişi bir aslan gördü ve bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf makinesine sarıldı.
Ancak dişi aslan yavru bufaloya saldırırken, anne bufalonun yapacağı yırtıcı hamleden bihaberdi.
Anne bufalo, yavrusunun canına kasteden dişi aslana korkusuzca saldırırken, Veteriner hekim Cranke bu anları fotoğrafladı.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bufalo Aslan

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Tarihi okul kül oldu

Tarihi okul kül oldu

Bakan duyurdu! 'Çatı marka' geliyor!

Bakan duyurdu! 'Çatı marka' geliyor!

Nesrin Cavadzade transparan kıyafetiyle göz kamaştırdı!

Nesrin Cavadzade transparan kıyafetiyle göz kamaştırdı!

Otoyolda can pazarı: Çok sayıda yaralı var!

Otoyolda can pazarı: Çok sayıda yaralı var!

Dünya bu haberle çalkalandı! Rusya'dan bomba Venezuela hamlesi!

Dünya bu haberle çalkalandı! Rusya'dan bomba Venezuela hamlesi!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kadın, çocuk ayırt etmediler! 115 kişiyi katlettiler!

Kadın, çocuk ayırt etmediler! 115 kişiyi katlettiler!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev istifa etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyayı sarsan iddia! Rusya'dan bomba Venezuela hamlesi!

Dünya bu haberle çalkalandı! Rusya'dan bomba Venezuela hamlesi!

Mali'deki köy saldırısında ölü sayısı 134'e yükseldi

Katliamda ölü sayısı 134'e yükseldi!

Idai kasırgasında ölenlerin sayısı 700'ü geçti

Ölü sayısı 700'ü geçti! 3 ülke felaketi yaşıyor

Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem

Kadın, çocuk ayırt etmediler! Mali'de silah ve palalarla 115 kişiyi katlettiler!

Kadın, çocuk ayırt etmediler! 115 kişiyi katlettiler!

İngiltere'de dev 'Brexit'i halka bırakın' yürüyüşü

İngiltere'de dev 'Brexit'i halka bırakın' yürüyüşü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.