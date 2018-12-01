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Büfe işletmecisinin katil zanlıları yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.12.2018 15:28 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de hafif ticari aracında ensesinden tabancayla vurularak öldürülen büfe işletmecisi Mustafa Ulusoy'un (37) katil zanlısı oldukları öne sürülen C.K.

Büfe işletmecisinin katil zanlıları yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de hafif ticari aracında ensesinden tabancayla vurularak öldürülen büfe işletmecisi Mustafa Ulusoy'un (37) katil zanlısı oldukları öne sürülen C.K. ile akrabası Y.K. gözaltına alındı.
Akarbaşı Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tuncay Güngör Caddesi'nde büfe işletmecisi Mustafa Ulusoy, pazar günü saat 22.00 sıralarında, 26 KE 113 plakalı hafif ticari aracıyla iş yerinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınlarının kayıp başvurusu yaptıkları Mustafa Ulusoy, salı günü Yukarı Söğütönü Mahallesi'ndeki boş bir tarlada aracında ölü bulundu. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ensesinden tabancayla ateş edilerek öldürüldüğü belirlenen Ulusoy'un katil zanlısı olarak C.K. ile akrabası Y.K.'yı gözaltına aldı.
Şüphelilerin sorgularının devam ettiği belirtildi.

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Büfe işletmecisinin katil zanlıları yakalandıBüfe işletmecisinin katil zanlıları yakalandıBüfe işletmecisinin katil zanlıları yakalandıBüfe işletmecisinin katil zanlıları yakalandı

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