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Büfe önünde silahlı kavga: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 11:30 | Son Güncelleme

SAMSUN'da büfe önünde çıkan kavgada, büfe sahibinin tabancayla vurduğu 3 kişi yaralandı.

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da büfe önünde çıkan kavgada, büfe sahibinin tabancayla vurduğu 3 kişi yaralandı. Olay, dün gece İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre büfe önünde alkol alan kişiler arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgaya karışan büfe sahibi H.A., belinden çıkardığı tabancayı ateşlemesi sonucu İsa S. (40), Hasan D. (42) ve Serkan Ö. (43) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. H.A. gözaltına alınırken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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