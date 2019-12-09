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Büfe sahibini omzundan vurdular

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 21:42 | Son Güncelleme

Eyüpsultan’da, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kafasında motosiklet kaskıyla girdiği büfenin sahibini tabancayla yaraladı.

Büfe sahibini omzundan vurdular

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Eyüpsultan’da, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kafasında motosiklet kaskıyla girdiği büfenin sahibini tabancayla yaraladı. Saldırgan, kendisini bekleyen motosikletli arkadaşıyla kaçarken, omzundan yaralanan büfe sahibi Yıldırım Aktaş, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Güzeltepe Mahallesi Avcı Sokak'taki bir büfede 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliğin henüz belirlenemeyen bir kişi kafasında motosiklet kaskı olduğu halde büfeye girdi. Sigara standında bir süre oyalanan kişi, belinden çıkardığı tabancayla büfe sahibi Yıldırım Aktaş'a ateş etti. Sağ omzundan yaralanan Aktaş kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan, kendisini dışarıda bekleyen motosikletli arkadaşıyla birlikte olay yerinden kaçtı.

Olayın haber verilmesinin ardından olay yerine sağlık ve çok zırhlı polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından saldırganları yakalamak için çalışmalara başladı.

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