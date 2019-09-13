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Büfeci cinayeti davasında bilirkişi raporu beklenecek

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 13:24 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, büfe sahibi Beytullah Suna'nın (29) tabancayla vurularak, öldürülmesiyle ilgili 2'si tutuklu 5 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Büfeci cinayeti davasında bilirkişi raporu beklenecek

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, büfe sahibi Beytullah Suna'nın (29) tabancayla vurularak, öldürülmesiyle ilgili 2'si tutuklu 5 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Sanıkların eski savunmalarını tekrarladığı duruşma, bilirkişi raporunun beklenmesi için erteledi.
İnegöl'de, 15 Ağustos 2016'da meydana gelen olayda, aralarında husumet olan büfe sahibi Beytullah Suna ile Murat Büyükkoyuncu ve arkadaşları tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, silahlı kavgaya dönüşürken Beytullah Suna, 2 kurşunla vurularak, yaşamını yitirdi. Olayın ardından Murat Büyükoyuncu ile Hamdi B., Semih B., H.Ş. ve R.O. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Büyükkoyuncu ve Hamdi B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Semih B., H.Ş. ile R.O. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davanın ilk duruşmasındaki savunmasında, tutuklu sanık Murat Büyükkoyuncu, "Beytullah, iş yerimize geldi. Biraz tartıştık. Aramızda daha önceden anlaşmazlık olduğu için üzerinde silah olacağını düşündüm. Tartışma büyüyünce Beytullah'ı dışarı çıkardılar. Beytullah'ın elindeki silahı kurduğunu gördüm. Bana tabancayı doğrulttu ama tabanca ateş almadı. Beytullah, ikinci kez silahına mermi sürünce havaya 2 el ateş ettim. Beytullah'ın vurulduğunu gördüm ancak onu ben vurmadım" dedi.
İlk duruşmada, diğer sanıklar da ateş etmediklerini ve suçsuz olduklarını savundu. Duruşma sonunda Hamdi B. de tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
Davanın bugün görülmeye devam edilen duruşmasına, önceki celsede cinayete ortak olduğu gerekçesiyle tutuklanan Semih B. ve Murat Büyükoyuncu ile tutuksuz sanıklar katıldı. Sanıkların eski savunmalarını tekrarladığı duruşma, bilirkişi raporunun beklenmesi için erteledi.

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Büfeci cinayeti davasında bilirkişi raporu beklenecekBüfeci cinayeti davasında bilirkişi raporu beklenecekBüfeci cinayeti davasında bilirkişi raporu beklenecekBüfeci cinayeti davasında bilirkişi raporu beklenecek

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