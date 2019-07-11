Büfeci cinayeti sanığına ömür boyu hapis

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, büfe işletmecisi Mustafa Ulusoy'un (37) aracında ensesinden tabancayla vurularak, öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan Cevat Kılıç, 'kasten adam öldürmek'ten ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yılın Kasım ayında, meydana geldi. Akarbaşı Mahallesi'nde büfe işleten Mustafa Ulusoy, Yukarı Söğütönü Mahallesi'ndeki tarlada, 26 KE 113 plakalı hafif ticari aracında, ensesinden tabancayla vurularak, öldürülmüş bulundu. Yakınlarının kayıp başvurusu yaptığı, evli ve 2 çocuk babası Mustafa Ulusoy cinayetiyle ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Cevat Kılıç ile onun akrabası Yasin K.'yi gözaltına aldı. Borç yüzünden Mustafa Ulusoy'u tabancayla öldürdüğü öne sürülen Cevat Kılıç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Akrabası Yasin K. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Cevat Kılıç ve tutuksuz sanık Yasin K. ile avukatları katıldı. Cevat Kılıç, önceki duruşmalarda verdiği ifadelerin geçerli olduğunu belirterek, "Olayla alakam yok. Ben Mustafa'nın kaybolduğunu öğrendim. Tahliye ve beraat istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından tutuklu sanık Cevat Kılıç'ı 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz sanık Yasin K. hakkında ise beraat kararı verildi.

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