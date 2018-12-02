Büfeci cinayetinde 2 şüpheli adliyede

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de hafif ticari aracında ensesinden tabancayla vurularak öldürülen büfe işletmecisi Mustafa Ulusoy'un (37) katil zanlısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Cevat K. ile kendisine yardım ettiği öne sürülen akrabası Yasin K., adliyeye sevk edildi.

Akarbaşı Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tuncay Güngör Caddesi'nde büfe işleten Mustafa Ulusoy, 25 Kasım günü saat 22.00 sıralarında, 26 KE 113 plakalı hafif ticari aracıyla iş yerinden ayrıldı. Ulusoy'dan bir daha da haber alınamadı. Yakınlarının kayıp başvurusu yaptıkları evli ve 2 çocuk babası Mustafa Ulusoy, salı günü Yukarı Söğütönü Mahallesi'ndeki boş bir tarlada aracında ölü bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ensesinden tabancayla ateş edilerek iki kurşunla öldürüldüğü belirlenen Ulusoy'un katil zanlısı olarak Cevat K. ile akrabası Yasin K.'yı gözaltına aldı. Alacak verecek meselesi yüzünden Mustafa Ulusoy'u tabancayla öldürdüğü öne sürülen Cevat K. ile olaya karışan akrabası Yasin K., jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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