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Büfeciye, cumhurbaşkanına hakaretten 11 ay hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 08.11.2018 12:50 | Son Güncelleme

ANTALYA'da 3 yıl önce, saat 22.00'den sonra alkollü içki sattığı gerekçesiyle 30 bin 454 TL ceza kesilen, ardından yaptığı eylemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik okuduğu şiir nedeniyle 'hakaret' suçlamasıyla yargılanan Mustafa Ertem, 11 ay 20 gün hapse mahkum edildi.

Büfeciye, cumhurbaşkanına hakaretten 11 ay hapis cezası

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da 3 yıl önce, saat 22.00'den sonra alkollü içki sattığı gerekçesiyle 30 bin 454 TL ceza kesilen, ardından yaptığı eylemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik okuduğu şiir nedeniyle 'hakaret' suçlamasıyla yargılanan Mustafa Ertem, 11 ay 20 gün hapse mahkum edildi. Ertem'in cezası ertelendi.
2014'ü 2015'e bağlayan yılbaşı gecesi saat 22.00'den sonra alkollü içki sattığı gerekçesiyle 30 bin 454 TL idari para cezasına çarptırılan büfeci Mustafa Ertem, 9 Nisan 2015 günü Attalos Meydanı'nda yaptığı eylemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik okuduğu şiir için polise ifade vermeye çağrıldı. İfadesinin ardından Ertem serbest bırakıldı. Ertem hakkında, yürütülen soruşturmanın ardından 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Bugün 7'nci duruşmanın görüldüğü dava karara bağlandı. Cumhurbaşkanı'na hakaretten 11 ay 20 gün hapse mahkum edilen Mustafa Ertem'in cezası, hükmün açıklanması geri bırakılarak ertelendi.
Davanın açıldığı tarihte siyasetle uğraştığını, hakaret kastı ile şiir okumadığını söyleyen Mustafa Ertem, “Ben o şiiri eleştiri için okumuştum" dedi.
Mustafa Ertem, halen Vatan Partisi Konyaaltı İlçe Başkanlığı görevinde bulunuyor.

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