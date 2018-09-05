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Büfede çıkan yangın korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2018 12:48 | Son Güncelleme

BOLU'da, elektrik kontağından çıkan yangında büfede maddi hasar oluştu.

Murat KÜÇÜK BOLU,(DHA)BOLU'da, elektrik kontağından çıkan yangında büfede maddi hasar oluştu. Yangın nedeniyle büfenin bulunduğu apartmandakiler panik yaşayarak dışarıya koştu. Yangın, saat 11.00 sıralarında Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir apartmanın altındaki büfede meydana geldi. İddiaya göre büfede bulunan elektrik sigortasında patlama meydana geldi. Patlamayı ve dumanları fark eden büfe çalışanı Mehmet Demirbaş itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Dumanları fark eden apartman sakinleri panikle dışarı çıktı. Bazı apartman sakinleri kucağında çocuğuyla, bazıları da kedisini alıp dışarı çıktı. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangında büfede hasar oluştu.

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