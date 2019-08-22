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Büfede ele geçirilen kaçak alkol, alkol imalathanesini ortaya çıkarttı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 15:07 | Son Güncelleme

Kocaeli’de kurduğu imalathanede ürettiği sahte alkolü ve temin ettiği alkolleri tekel büfesinde sattığı iddia edilen işletmeci, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kocaeli’de kurduğu imalathanede ürettiği sahte alkolü ve temin ettiği alkolleri tekel büfesinde sattığı iddia edilen işletmeci, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda yaklaşık 800 litre sahte ve kaçak alkol ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda M.A. isimli şahsın İzmit ilçesinde bir tekel büfesinde sahte alkol satışı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Ekiplerin söz konusu büfeye düzenlediği operasyonla M.A. gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki ifadesi doğrultusunda Derince ve Kandıra ilçelerinde de 6 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Kandıra ilçesi Kocakaymaz Mahallesi’nde bulunan bir imalathaneye düzenlenen operasyonda çok miktarda sahte alkol ele geçirildi. İmalathanede yapılan aramalarda alkol yapımında kullanılan 1 adet üzerinde rezistans bağlı fıçı, 1 adet fıçı, 1 adet alkol damıtma borusu, 4 adet alkolmetre, 4 adet plastik varil, 20 litre etil alkol ile piyasaya sürülmek üzere imal edilmiş 733 litre sahte alkol ve 45 litre kaçak alkol ele geçirildi. Sahte ve kaçak alkolün ele geçirildiği imalathane ekiplerce mühürlenirken, gözaltına alınan M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Büfede ele geçirilen kaçak alkol, alkol imalathanesini ortaya çıkarttı

Büfede ele geçirilen kaçak alkol, alkol imalathanesini ortaya çıkarttı

Büfede ele geçirilen kaçak alkol, alkol imalathanesini ortaya çıkarttı

Büfede ele geçirilen kaçak alkol, alkol imalathanesini ortaya çıkarttı

Büfede ele geçirilen kaçak alkol, alkol imalathanesini ortaya çıkarttı

Büfede ele geçirilen kaçak alkol, alkol imalathanesini ortaya çıkarttı

Büfede ele geçirilen kaçak alkol, alkol imalathanesini ortaya çıkarttı

Büfede ele geçirilen kaçak alkol, alkol imalathanesini ortaya çıkarttı

Büfede ele geçirilen kaçak alkol, alkol imalathanesini ortaya çıkarttı

Büfede ele geçirilen kaçak alkol, alkol imalathanesini ortaya çıkarttı

Büfede ele geçirilen kaçak alkol, alkol imalathanesini ortaya çıkarttı

Büfede ele geçirilen kaçak alkol, alkol imalathanesini ortaya çıkarttı

Büfede ele geçirilen kaçak alkol, alkol imalathanesini ortaya çıkarttı

Büfede ele geçirilen kaçak alkol, alkol imalathanesini ortaya çıkarttı

Büfede ele geçirilen kaçak alkol, alkol imalathanesini ortaya çıkarttı

Büfede ele geçirilen kaçak alkol, alkol imalathanesini ortaya çıkarttı

Büfede ele geçirilen kaçak alkol, alkol imalathanesini ortaya çıkarttı

Büfede ele geçirilen kaçak alkol, alkol imalathanesini ortaya çıkarttı

Büfede ele geçirilen kaçak alkol, alkol imalathanesini ortaya çıkarttı

Büfede ele geçirilen kaçak alkol, alkol imalathanesini ortaya çıkarttı

Büfede ele geçirilen kaçak alkol, alkol imalathanesini ortaya çıkarttı

Büfede ele geçirilen kaçak alkol, alkol imalathanesini ortaya çıkarttı

Büfede ele geçirilen kaçak alkol, alkol imalathanesini ortaya çıkarttı

Büfede ele geçirilen kaçak alkol, alkol imalathanesini ortaya çıkarttı

Büfede ele geçirilen kaçak alkol, alkol imalathanesini ortaya çıkarttı
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