Büfede maskesiz yakalanan kadın: “Mümkün değil böyle duramam, siz de duramazsınız”

Kırıkkale’de korona virüsle mücadele kapsamında yapılan denetimlerde bir büfede maskesiz yakalanan kadın, “Ben burada 12-13 saat çalışıyorum. Bütün gün böyle duramam. Mümkün değil, siz de böyle durmuyorsunuz” diyerek kendini savundu.

Korona virüs (Covid-19) risk değerlendirme haritasına göre "turuncu" renk ile "yüksek riskli" iller arasında yer alan Kırıkkale’de "Dinamik Denetim Süreci" başladı. 35 ekip, 160 personelin katılımıyla maske, mesafe ve hijyen kuralları denetlendi. Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Salgın Denetim Merkezi’nde (İSDEM) görevli 160 personel, yoğunlaştırılmış bir şekilde denetimlerini sürdürüyor. Bu denetimlerde teknolojik imkânlardan üst düzeyde faydalanılıyor. Covid-19 ile mücadelenin daha etkin sürdürülebilmesi için restoran, kafe, market, kuaför ve insan yoğunluğunun fazla olduğu park ve bahçelerde ekipler görev yerlerini aldı. Kent merkezinde polisin yanı sıra jandarma ekipleri de görev yaptı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri’ne bağlı güvenlik kameralarından korona virüs denetimi yapıldı.

İzmir Caddesi’nde denetim yapan ekipler, bir büfede maskesiz duran kadına uyarı yaptı. Genç kadın ise, “Tamam da şimdi bu dükkanın içindeyiz. Çay içiyorum, sabah kahvaltı yapacağım. Evet öyle bir yasa çıkartıldı ama bizi çok zorluyor. Ben burada 12-13 saat çalışıyorum. Bütün gün böyle duramam. Mümkün değil, siz de böyle durmuyorsunuz” dedi.

Denetimlerin daha sık olması gerektiğini ifade eden kuaför Oğuz Önertaş ise, “Denetimler daha da sıklaşsa bizim için iyi olur. Bizler biran önce normale dönmek istiyoruz. Esnaf zor durumda, inşallah bu pandemi olayını atlatacağız” diye konuştu.

Kuaför Selçuk Solmaz da, “Bu denetimlerden memnunuz, bizim iyiliğimiz için yapılıyor. İller arasında bir rekabet başlanacak ve daha da böyle bu korona virüsten kurtulacağız. Bizler de esnaf olarak uyum sağlayıp bu mücadeleye katkıda bulunacağız” ifadesini kullandı.

