Büfede su şişesi içinde sahte içki satışına 3 gözaltı (2)

KONTROLDEN GEÇMEK İÇİN PET ŞİŞELERE KOYMUŞLAR

İzmir'in Konak ilçesindeki bir büfeye yapılan operasyonda, yarım kiloluk pet şişelere doldurulan 346 litre sahte rakı ve votka ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, haklarındaki suçlamaları reddederek, söz konusu sahte içkileri bir arkadaşlarının getirdiğini ve satmadıklarını söyledi. Şüphelilerin sahte içki imalatçılarının polis kontrollerinden daha rahat geçebilmek için, ürettikleri kaçak içkileri cam şişeler yerine pet şişelere doldurduklarını ifade eden emniyet yetkilileri, vatandaşların bu konuda dikkatli olmalarını ve şüpheli bir durumda, ihbarda bulunmaları gerektiğini söyledi.

Davut CAN / İZMİR, (DHA)

