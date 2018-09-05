Büfede yangın; apartman sakinleri dışarı koştu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'daki büfede, elektrik kontağından çıkan yangın sonucu hasar meydana geldi. Yangın sırasında, büfenin bulunduğu apartmanda oturanlar, panikle sokağa koştu.

Yangın, saat 11.00 sıralarında, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan apartmanın altındaki büfede çıktı. Elektrik sigortasında patlama meydana gelmesi sonucu başladığı öne sürülen yangını büfe çalışanı Mehmet Demirbaş fark etti. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, yangına müdahale ederken, apartman sakinleri de panikle dışarı koştu. Bazı apartman sakinlerinin kucağında çocuğuyla evden dışarı koştuğu görüldü. Alevler, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Büfede hasar meydana gelirken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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