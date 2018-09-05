HABER

Büfede yangın; apartman sakinleri dışarı koştu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2018 13:00 | Son Güncelleme

BOLU'daki büfede, elektrik kontağından çıkan yangın sonucu hasar meydana geldi.

Büfede yangın; apartman sakinleri dışarı koştu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'daki büfede, elektrik kontağından çıkan yangın sonucu hasar meydana geldi. Yangın sırasında, büfenin bulunduğu apartmanda oturanlar, panikle sokağa koştu.
Yangın, saat 11.00 sıralarında, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan apartmanın altındaki büfede çıktı. Elektrik sigortasında patlama meydana gelmesi sonucu başladığı öne sürülen yangını büfe çalışanı Mehmet Demirbaş fark etti. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, yangına müdahale ederken, apartman sakinleri de panikle dışarı koştu. Bazı apartman sakinlerinin kucağında çocuğuyla evden dışarı koştuğu görüldü. Alevler, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Büfede hasar meydana gelirken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Büfede yangın; apartman sakinleri dışarı koştuBüfede yangın; apartman sakinleri dışarı koştuBüfede yangın; apartman sakinleri dışarı koştuBüfede yangın; apartman sakinleri dışarı koştu

PARTNER'Gözlerimi senden alamıyorum''Gözlerimi senden alamıyorum'
Çeşme ve Dikili'de 129 kaçak yakalandıÇeşme ve Dikili'de 129 kaçak yakalandı
Havadan ve karadan vurulan İdlib'de tedirgin bekleyişHavadan ve karadan vurulan İdlib'de tedirgin bekleyiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Böyle genelev görülmedi!

Böyle genelev görülmedi!

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Çaykur Rizespor'da 3 teknik direktör adayı! Aykut Kocaman, Okan Buruk ve Hamza Hamzaoğlu...

Çaykur Rizespor'da 3 teknik direktör adayı! Aykut Kocaman, Okan Buruk ve Hamza Hamzaoğlu...

Serdar Ali Çelikler'den Ersun Yanal ve Fenerbahçe yorumu

Serdar Ali Çelikler'den Ersun Yanal ve Fenerbahçe yorumu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Profesörün eş isyanı: Geri verin

Profesörün eş isyanı: Geri verin

Aranıyor diye sahte kimlik kullandı, o da aranan şahıs çıktı

Aranıyor diye sahte kimlik kullandı, o da aranan şahıs çıktı

Otopark parası kavgası: 3 kişi bıçakla görevliye saldırdı

Otopark parası kavgası: 3 kişi bıçakla görevliye saldırdı

Çiftlik bekçisi sulama havuzunda ölü bulundu

Çiftlik bekçisi sulama havuzunda ölü bulundu

Faytoncunun ürken atı dehşet saçtı

Faytoncunun ürken atı dehşet saçtı

Sapık öğretmen 9 öğrencisine istismarda bulundu! Savunması 'pes' dedirtti!

Sapık öğretmen 9 öğrencisine istismarda bulundu! Savunması 'pes' dedirtti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.